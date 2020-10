Kevin de Bruyne se queja que no tiene vacaciones

México. El jugador belga Kevin de Bruyne levanta la voz sobre el exceso de partidos que tienen que jugar los futbolistas ya que señala que durante dos años no ha tenido tiempo de descansar por tantos compromisos con el Manchester City y la selección de Bélgica.

“Llevo dos años jugando sin descanso. Pero nadie escucha a los jugadores. A veces me preocupo. Especialmente cuando miro mi propia situación. He tenido 8-9 días libres. No podía irme de vacaciones porque mi esposa estaba muy embarazada. No he tenido vacaciones. Si continúo hasta el final de la temporada, significa que habré jugado durante dos años sin descanso. Especialmente mentalmente necesitas ese descanso. Tu cuerpo pide descansar. Pero nadie escucha a los jugadores. Todos dicen: ‘Ganas un buen dinero, solo tienes que poder manejarlo’. Así es como va. Puedo manejar esos comentarios. Veo venir una ola de lesiones. Para muchos jugadores. Me conozco. Siempre me entrego al cien por cien. No puedo jugar al ochenta por ciento”, declaró De Bruyne para HLN y Sky Sports.

El jugador considerado el mejor de la Premier League de la temporada pasada pone en la mesa la acumulación de partidos que sufrirán muchos jugadores durante esta temporada 2020-2021. El verano 2021 también viene cargado con Eurocopa, Copa América y Juegos Olímpicos.

De Bruyne, feliz de jugar en el Manchester City

De Bruyne habla sobre su posible continuidad con el Manchester City.

“Estoy feliz en Manchester. Estoy abierto a las conversaciones, así que si la gente del club quiere hablar conmigo, veremos qué pasa pero hasta ahora no he hablado con el City”.

No le importa a De Bruyne posible llegada de Messi al City

Sobre la posible llegada del argentino Lionel Messi al equipo que dirige Guardiola, el belga comentó, “Realmente no me importa, para ser honesto. Si viene, es algo bueno, si no, hay suficientes jugadores buenos en el club con los que disfruto jugando”.