Koeman no seduce

La marca Barcelona parece haberse devaluado este verano. A la humillación histórica en Champions, los malos manejos directivos y la novela Messi hay que sumar que el cuadro catalán ya no parece el destino soñado para todos los futbolistas. Este es el caso de Angeliño, lateral izquierdo gallego que reveló haber rechazado a los blaugranas en este mercado.

El defensor de 23 años pertenece al Manchester City y jugó la temporada anterior, a préstamo, con el Leipzig, y ante el interés del conjunto culé determinó desechar la propuesta para quedarse un año más cedido con los toros rojos, que además cuentan con una opción de compra de 17.5 millones de euros para quedarse con el español el verano que viene.

El motivo principal del futbolista para no convertirse en compañero de Lionel Messi es el proyecto del conjunto teutón. “Es maravilloso que uno de los clubes más grandes del mundo me quisiera. Pero siempre tuve claro que me quería quedar en el Leipzig, sin importar quién me buscara. El entrenador es una de las razones principales”.

Su buena relación con Julian Nagelsmann, y el estilo de juego con el que sorprendieron a toda Europa fueron motivos suficientes para decidir permanecer en Alemania y no ponerse a las ordenes de Ronald Koeman.

Por: Álvaro López Sordo