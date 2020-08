La jugosa oferta que el PSG habría aceptado por Neymar

Ciudad de México.- Desde hace un año, se ha manejado un posible regreso de Neymar al FC Barcelona, equipo con el que lo ganó todo y al que ahora mismo no le vendría mal contar con el talento del brasileño.

En España, medios como ‘El Chiringuito’, han asegurado que el PSG ha aceptado una jugosa oferta por parte del club blaugrana de 80 millones de euros más el mediocampista francés Ousmane Démbele.

Ahora mismo, los catalanes no la pasan nada bien, pues más allá de perder La Liga que se quedó en manos del archirrival el Real Madrid, han tenido irregularidad en su juego y lo más preocupante es que se acerca la eliminatoria de octavos de final de Champions League ante el Napoli del ‘Chucky’ Lozano.

Además, Lionel Messi, estrella del club, parece vivir sus últimos momentos en Barcelona debido a que considera que son un equipo débil y diversos rumores lo colocan fuera de España, por lo que la llegada de Neymar, sería obligatoria para que los culés continúen compitiendo con los grandes equipos a nivel internacional., aunado a que la baja de Démbele no afectaría tanto, pues debido a sus constantes lesiones, no es un recurrente en el once inicial de Quique Setién.