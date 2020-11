La Juventus quiere fuera a Cristiano Ronaldo

La Juventus de Turín estudia no renovar a Cristiano Ronaldo, con contrato hasta 2022, y negociarlo con otro club el próximo verano. Esto debido a que su rendimiento no tiene contenta a la directiva y el alto costo de su ficha no conviene al club en en esta época de crisis.

El conjunto bianconero pretende recuperar una parte de los 100 millones de euros que invirtió en el delantero portugués, quien percibe 31 millones de euros por temporada.

Un corresponsal, especialista en la Juventus, Romeo Agresti, señaló en diversos medios europeos que la ‘Juve’ no planea ofrecerle una renovación de contrato al cinco veces ganador del Balón de Oro.

Además, el exjugador del Real Madrid ha sido duramente criticado por la prensa italiana por varios factores, entre ellos el hecho de no haber aprendido italiano, lo que algunos consideran una “falta de respeto”.

CR7 acumula 27 goles en este año. Después de tres semanas fuera de los terrenos de juego por culpa del Covid, regresó la semana pasada a la competición, y marcó un doblete frente al Crotone. Este fin de semana volvió a anotar, aunque salió del campo con molestias en un tobillo.