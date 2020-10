¡Bienvenidos al Hospital del Real Madrid!

Ciudad de México.- El peor virus del Real Madrid son las lesiones y hay decisiones que se deben de tomar ante esta situación.

Al parecer las malas noticias no le paran de llover a Zinedine Zidane. Y es que en menos de una semana perdió a Toni Kroos, Eden Hazard, Dani Carvajal y Álvaro Odriozola. La situación es preocupante y más en el caso de Hazard que desde que llegó al conjunto blanco ha ido de lesión en lesión y no termina de estar al 100% y dar su mejor nivel. El jugador belga llegó por un poco más de 100 millones de euros y no ha dado los resultados esperados.

Zidane habló en conferencia de prensa previo al encuentro frente al Levante y dijo “No estoy preocupado, no me gusta porque prefiero tener a todos mis jugadores pero son cosas que pueden pasar y al final hay que tener paciencia. Me molesta por los jugadores que están lesionados porque es el peor momento, pero por el resto vamos a seguir adelante”, sentenció.

¿Será que el no haber contratado a nadie en este mercado de fichajes tenga consecuencias para el Madrid?