¡Dani Carvajal se rompe!

Ciudad de México.- El lateral derecho madridista sufre “una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha” en el partido frente al Valladolid.

Las lesiones se han convertido en una plaga para Zidane y pierde a uno de sus jugadores más importantes. El único lateral derecho que le quedaba disponible tras la lesión de Odriozola.

Aunque no dan pistas sobre el alcance del percance, si hay o no rotura, se estima que estará unos dos meses de baja, por lo que no volverá hasta principios de diciembre.

Carvajal se va a perder un mínimo de doce partidos con su equipo en estos dos meses, incluida la visita al Nou Camp de la séptima jornada que también se perderá Hazard. Además, no podrá jugar con la selección en las dos próximas ventanas. Incluso Luis Enrique le había convocado este viernes para los tres próximos partidos, pero tendrá que buscarle un sustituto.

¿Qué va hacer Zidane al respecto? con la baja de Carvajal, Madrid suma 4 bajas importantes y empieza a preocupar mucho ya que en este mercado de fichajes el conjunto blanco no compró a nadie.