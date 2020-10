El regreso del futbol en España

Este fin de semana vuelve la Liga Española tras una semana de paro por la fecha FIFA. Los diez encuentros de la jornada 6 se realizarán entre sábado y domingo, ya que todavía no se pronuncia el juez que lleva la controversia entre la Liga de Futbol Profesional y la Real Federación Española de Futbol, para poder celebrar juegos entre semana.

La jornada inicia con un duelo regional entre Granada y Sevilla, a las 6 am, tiempo de nuestro país. A las 9 am habrá choque de mexicanos, el Atlético de Héctor Herrera visita al Celta de Vigo, donde milita Néstor Araujo. A las 11:30 am, el Real Madrid recibe al Cádiz, y el día finaliza con el duelo entre Getafe y Barcelona, a las 2 pm.

El domingo arranca a las 5 am, con el enfrentamiento entre Eibar y Osasuna, seguido por Athletic de Bilbao ante Levante. Villarreal vs Valencia a las 9 am, es el encuentro más esperado del día. Después se miden Huesca ante Valladolid y Alavés vs Elche. La cartelera dominical concluye con el choque entre Betis y Real Sociedad, donde los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez podrán ser tomados en cuenta, luego de superar sus respectivos padecimientos.

Los futbolistas que participaron con sus selecciones en la fecha FIFA, ya entrenaron este jueves con sus respectivos equipos.

Por Jorge Pinto/Azteca Deportes