Giovanni Simeone rechaza jugar bajo las órdenes de su padre

Giovanni Simeone revela que le gustaría jugar en la Liga Española en un futuro cercano, específicamente con el Sevilla. Es el hijo del actual entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. Tiene 25 años, juega como delantero y pertenece al Cagliari de Italia.

Por recomendación de su padre, “Gio” dejó al River Plate de su natal Argentina, para recalar en la Serie A. “Siempre me gustó España. Mi viejo siempre me decía que tenía que estar uno o dos años en Italia, porque así iba a mejorar y aprender a ser un jugador de futbol. Italia es un buen sitio donde aprender la técnica y la táctica, pero que después yo soy un jugador de España. Me lo sigue diciendo, hay que hacerle caso a las personas que saben”.

Giovanni Simeone es uno de los atacantes más encendidos de la Serie A. Durante la presente temporada suma tres goles en cuatro juegos, y en sus cuatro temporadas por Italia acumula 51 anotaciones y 14 asistencias en 158 partidos. En 2016 aterrizó en el Genoa, luego pasó por la Fiorentina, hasta recalar hace un año en su actual club.

En entrevista para una cadena de radio española, explica que su gusto por el club andaluz se debe al testimonio de su padre. Sevilla fue el primer equipo ibérico del “Cholo” Simeone como futbolista a principios de los noventa.

“Sabes lo que siento por el Atlético de Madrid, pero me gusta mucho el Sevilla, es un equipo que me encanta de siempre, no solamente ahora. Quizás porque mi papá en algún momento me habrá mandado la señal del Sevilla, donde estuvo jugando, pero siempre tengo un toque a favor de ellos”

Giovanni tiene contrato con el Cagliari hasta 2024. Ha participado en seis encuentros con la Selección de Argentina, aunque no es convocado desde hace dos años. Según el portal Transfermarkt, su valor es de 15 millones de euros.

Por Jorge Pinto/Azteca Deportes