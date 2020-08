¡Las tristes imágenes del descenso del Leganés!

El Leganés empató 2-2 contra el Real Madrid y perdió la categoría

Soccer Football - La Liga Santander - Leganes v Real Madrid - Estadio Municipal de Butarque, Leganes, Spain - July 19, 2020 Leganes coach Javier Aguirre with Jonathan Silva looking dejected after the match, Leganes has been relegated, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) REUTERS/Sergio Perez