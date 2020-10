Luis Suárez revela el trato del Barcelona en sus últimos días

Luis Suárez recuperó la felicidad, tras su amarga salida del Barcelona. El jueves aportó un gol en la victoria de la Selección Uruguaya sobre Chile, y hace un par de semanas se estrenó como goleador del Atlético de Madrid. “Fueron días de pasar llorando por la situación que me estaba tocando vivir, a disfrutar y volver a que te valoren como jugador y te quieran. Sentir el cariño de un club que te recibe a las mil maravillas.”

El atacante charrúa detalló el martirio que atravesó en sus últimos días como jugador blaugrana. “Hay cosas que no se supieron. Ir a entrenar con el Barcelona, y que te manden a entrenar aparte porque no pertenecías al grupo de 22 jugadores, porque iban a ser once contra once.”

Luego de seis años en Cataluña, Suárez comprendió que su etapa como culé había concluido. Pero le dolió la manera en que fue echado. “Los mensajes del club, que te buscan una solución para cambiar de aires, no me lo tomé muy bien, por la forma en que se hicieron. Porque uno tiene que aceptar cuando cumple un ciclo.”

Lionel Messi protestó contra la intempestiva salida de su socio del ataque, a través de un mensaje en redes sociales donde culpaba a la directiva. Sobre esto, Suárez afirmó: “no me sorprendió porque lo conozco demasiado. Ya sabía el dolor que él sentía, por las formas.”

Pese a que ahora defienden playeras distintas, permanece la amistad entre ambos sudamericanos. “Yo no lo veo como lo ve todo mundo, como Leo Messi. Yo lo veo como amigo, como compañero y él sabe lo que nosotros sufrimos y lo mal que la hemos pasado en ese momento.”

Suárez recibió el apoyó de su familia para elegir un nuevo destino, sin importar dónde. “Mi mujer era la que me veía triste, cabizbajo. Lo que ella quería era volver a verme reír, cada vez que volvía de entrenar, verme feliz dentro de una cancha. Por eso me dejó tomar la decisión.”

“Yo le digo a mis hijos que son unos privilegiados, porque estuvimos seis años en un mismo lugar. No es fácil consolidarse en un equipo como el Barcelona. Tener la posibilidad de ir a un equipo como el Atlético de Madrid. Me cambié de ciudad, pero la vida dentro de España es parecida.”

A sus 33 años, Luis Suárez es un hombre maduro, sensible, que valora cada momento que la vida le permite disfrutar. Y lo más importante, vuelve a ser feliz.

