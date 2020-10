No todos quieren dirigir al Real Madrid

Dos veces se negó Arsène Wenger a dirigir al Real Madrid. Así lo reveló el propio entrenador francés durante una entrevista a un medio británico.

Wenger siempre ha tenido una admiración especial por el Real Madrid, sobre cualquier otro equipo. “Amaba al Madrid, desde niño pensaba que era el más fuerte, el más bello, el más impresionante de los clubes de futbol.”

Sin embargo, cuando le ofrecieron asumir la dirección técnica del conjunto merengue, él ya tenía un contrato firmado con el Arsenal. Por encima de ganar títulos y dirigir a los mejores del mundo, lo más importante para Arsène es su palabra, y él ya estaba comprometido con los Gunners.

Cuando Florentino Pérez comenzó su segunda etapa como presidente del Real Madrid en 2009, contactó a técnico francés para que fuera su primer entrenador. Le ofreció cinco años de contrato y el mismo control sobre el área deportiva que tenía en el Arsenal. Tras el rechazo de Wenger, Florentino eligió a Manuel Pellegrini.

Arsène Wenger estrenará el próximo viernes su autobiografía titulada “My Life in Red and White” (Mi Vida en Rojo y Blanco). Entre su anecdotario de 22 años al frente del Arsenal, relata cuando estuvo a punto de fichar a Cristiano Ronaldo y porqué no contrató a Zlatan Ibrahimović.

Por Jorge Pinto/Azteca Deportes