¡Real Madrid descendió al Leganés y a Javier Aguirre!

Madrid, España.- ¡Adiós Vaquero! El Real Madrid no tuvo compasión alguna y descendió al Leganés de Javier Aguirre al empatar 2-2 en la última Jornada de La Liga en España.

En duelo disputado en el Estadio Butarque, el conjunto dirigido por Javier Aguirre, perdió la categoría en el futbol ibérico ante el campeón y en un partido en el que a pesar de que atacaron, no les alcanzó en la delantera para hacerle daño suficiente a los merengues. Además de ganar esta noche, tenían que esperar que el Celta no ganara, cosa que sí sucedió ya que no le pudieron ganar al Espanyol.

El primer gol del partido cayó al minuto 9 por conducto de Sergio Ramos con un tremendo cabezazo, sello de la caza. Los locales no se dieron por vencidos y al 45’, Bryan Gil Salvatierra con disparo cruzado.

A pesar de que ese gol al final del primer tiempo dio esperanzas, Marco Asensio sepultó las aspiraciones de los ‘Pepineros’ al minuto 52 con definición al primer poste. Al 79, Assale volvió a igualar los cartones con potente disparo por debajo de Areola.

No cabe duda de que la directiva sepultó al equipo al decidir vender a los delanteros En-Nesyri (Sevilla) y Martin Brathwaite (Barcelona) a mitad de la temporada.