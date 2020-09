Sergio Ramos no quiere que se vaya Messi del Barcelona.

Abandonar La Liga sería un golpe muy duro para el futbol español. El futuro de Messi aún no se aclara, todo hace indicar que no seguirá con el Barcelona pero mientras los abogados del futbolista y de la entidad culé arreglan sus diferencias, desde el Real Madrid uno de los emblemas e históricos del club habló sobre lo que ahora vive el astro argentino.

Sergio Ramos, capitán y líder de los merengues, reconoció que le gustaría que Messi permaneciera en la llamada Liga de las Estrellas.

“Es un tema que nosotros debemos dejar al margen. Se ha ganado el respeto de decidir su futuro. No sé si lo están haciendo bien lo de su salida. Nos gustaría que permaneciera aquí”.

El también capitán de la selección española aseguró que de concretarse la marcha de Leo, los clásicos Madrid – Barcelona extrañarán a “la pulga”.

“Leo hace mejor la liga española, a su equipo y a los clásicos. Siempre te gusta ganar estando los mejores y él es uno de los mejores del mundo”.

Ramos en menos de un año finalizará su relación laboral con el Real Madrid, el central no quiso comparar su situación con lo atraviesa Messi con

todo y que no ha habido una charla formal con la directiva sobre su renovación.





“Es un tema que no hemos tocado. No nos genera intranquilidad. El tema del futuro no me preocupa. Llevo muchos años en el Madrid y no me he planteado nunca una salida. Ahora me centro en jugar y en hacer una buena temporada.

Sergio Ramos está de vuelta con la selección de España que este jueves enfrenta al equipo alemán, en juego válido para la Liga de Naciones de Europa.

Foto cortesía Getty