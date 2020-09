Los 5 motivos por los cuales Lionel Messi buscó escapar del Barcelona

Este viernes, luego de semanas de especulaciones se confirmó de propia voz del delantero argentino Lionel Messi, su permanencia en el Barcelona pese a sus deseos de marcharse para buscar nuevos desafíos.

Lionel Messi tuvo toda la intención de salir del club, y le manifestó al GOAL, que la goleada que sufrieron ante el Bayern Munich no fue el motivo de sus decisión, y que del mismo modo, el anuncio de su marcha no llegó ahora, sino durante todo el año le hizo saber al presidente del equipo, Josep Maria Bartomeu, que se iba en el 2020.

Despejando todas las dudas, Messi dio 5 motivos para irse del equipo que ama y amará siempre pese a lo que ocurra:

El club Barcelona necesita renovación

Messi acotó que él “creía que el club necesitaba gente joven, gente nueva y pensé que se había terminado mi etapa en Barcelona, sintiéndolo mucho porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí”.

Messi sufrió mucho esta última temporada

El argentino reveló que “fue un año complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento en el que me planteé buscar nuevos objetivos, buenos aires”.

El presidente le dio a Messi la decisión; pero lo traicionó

Messi en su declaración, explicó que en el año algunas ocasiones le dijo al presidente que quería irse, y recordó que él mismo le hizo saber que “al final de la campaña podía decidir si me quería ir o me quería quedar”.

Lo que escuchó de la gente le dolió

Lionel Messi indicó que tras años de gloria, lo que escuchó y vio le lastimó. “Decían cosas que no me merecía. me sirvió para saber quién es quién. Me dolió cuando se puso en duda mi amor por el club”.

Messi necesitaba nuevos objetivos

El aún jugador del Barcelona recalcó que nunca el dinero ha sido un motivo de peso en su carrera, pues cada año han surgido opciones para ir a jugar a otro lado y por más dinero.

Subrayó que tan solo fue “la necesidad de un cambio, de nuevos objetivos y nuevas cosas”.