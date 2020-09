¡Bartomeu, vete ya del Barcelona y deja en paz a Lionel Messi!

El delantero Lionel Messi por fin rompió el silencio tras meses de rumores que lo ponían lejos del Barcelona, y con lo que decidió seguir en el equipo al menos por una temporada más.

Messi no negó sus ganas de marcharse del equipo culé, pues tenía el anhelo de nuevos desafíos, y porque no vio en la organización un proyecto que le hiciera pensar en cambiar de opinión.

Lionel Messi describió el trato que el presidente Josep Maria Bartomeu le dio al mentirle y traicionarlo, especialmente este año.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Se lo dije al presidente y bueno, me dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

Acotó que en este periodo de duda, es cuando supo quienes son falsos. “Esto que ha pasado me ha servido para reconocer a mucha gente falsa que tenía en otra consideración. Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club”.

Bartomeu tendría que irse ahora

En las últimas semanas de rumores, también se especuló que Bartomeu pondría los dos pies fuera del Barcelona, si es que Messi cambiaba de opinión y decidía quedarse.

De ser cierta esta versión, y con las declaraciones recientes de Messi en la que expone el trato del directivo, no podría ocurrir otra cosa que se den salidas y arranque toda una reestructuración.