De lo que Messi nunca podrá presumir en su vida

Líder es la “persona que dirige u orienta a un grupo, que reconoce su autoridad”, según la definición que uno encuentra en el diccionario de la Real Academia Española. El líder orienta, transmite, ejerce influencia (positiva) sobre los demás; es un ente necesario para alcanzar objetivos. En el deporte al líder de la “manada” es el entrenador, eso es indiscutible porque representa la fortaleza total del grupo; es el sujeto que tiene definido el “hacia dónde vamos y quiénes somos”.

En los deportes de conjunto siempre hay una persona que toma el rol de líder dentro del grupo, el famoso “líder del vestidor” que regularmente resulta ser el capitán –puede haber 2 o tres capitanes pero hay uno que se destaca, el que lleva “la voz cantante”- del equipo; es el que goza de todas las confianzas del entrenador por su experiencia y perfil de mando. Es el que transmite las ideas del entrenador y dirigencia a los compañeros y viceversa, el que tiene permiso para reclamarle a la autoridad en el campo, el que luce el gafete que lo distingue de los demás, el que pone orden, el que tranquiliza, el que levanta ánimos, el que empuja, el que asume responsabilidades, el que grita.

No siempre el más carismático o el más mediático es el líder. Se requiere de un don o una cualidad especial que se desarrolla para tomar ese rol. Sergio Ramos es el líder del Real Madrid y de la selección española, Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal, Hugo Lloris de la selección de Francia, en su momento Diego Armando Maradona de Argentina, Thiago Silva de Brasil y del PSG, Eden Hazard de Bélgica, Manuel Neuer del Bayern Múnich por mencionar solo a algunos que representan ese liderazgo del que hablamos.

No es tan difícil encontrarlos, solo hay que mirar las características de todos los que forman el equipo y dejarlos ser; es más, ellos mismos van a descubrirse. Tú que me estás leyendo puedes ser un líder o seguro convives con uno en los espacios que te mueves. Hay que tener muy presente que líder no es el que somete, es el que te ayuda a ser mejor. El deporte, en general, es un buen lugar para tomar ejemplos.

Besos y abrazos para todos.