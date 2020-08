Rakitić se aleja de su ex equipo

Por Jorge Pinto/Azteca Deportes

Ivan Rakitić está lejos de volver al Sevilla, pese a que el propio futbolista ha manifestado que le gustaría regresar al equipo donde estuvo entre 2011 y 2014, una vez que salga del Barcelona.

En una entrevista para el Diario de Sevilla, el director deportivo del conjunto andaluz, Ramón Rodríguez Verdejo “Monchi”, acepta que le gustaría contar con el mediocampista croata, aunque es una posibilidad lejana. “Personalmente me gustaría que regresara. No oculto que es mi amigo, pero por lo que veo ahora mismo, parece muy difícil por no decir imposible.”

La crisis económica que golpea al futbol es lo que aleja a Rakitić del Sevilla, explica “Monchi”. “Nunca se debe decir nunca en el fútbol, pero a corto plazo no se puede hacer. Es tan complicado económicamente que no creo que lo sea”.

Ivan Rakitić tiene 32 años de edad y un año restante de contrato con Barcelona. Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 20 millones de euros, aunque el club catalán podría conformarse con 8 o 10 millones, porque si no lo vende este verano, el próximo se iría libre. Además, Barcelona estaría buscando renovar su plantel, tras el reciente fracaso en Champions League.