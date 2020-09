Se aplaza el inicio de La Liga

La Liga de España no arrancará este viernes como estaba calendarizado, sino hasta el sábado. La Federación Española de Futbol ganó en los tribunales la disputa contra La Liga, argumentando que no se pueden celebrar juegos los viernes y lunes, hasta que no haya un nuevo acuerdo económico que beneficie a los futbolistas y clubes por jugar fuera del fin de semana.

El encuentro entre Granada y Athletic de Bilbao, originalmente programado para el viernes, fue aplazado al sábado a las 18:30 hrs. tiempo de España.

Aunque la medida pretende beneficiar a los jugadores, esta vez los ha terminado por perjudicar. Ya que ahora, el partido se celebrará a una temperatura por arriba de los 30 grados centígrados en la ciudad de La Alahambra. Este duelo ya no será el que abra la jornada uno del certamen ibérico.

El torneo ahora iniciará con el encuentro entre Eibar y Celta de Vigo en el país vasco, a las 8 de la mañana, tiempo de México. El sábado se jugarán otros tres partidos y cuatro el domingo. Cabe recordar que en esta primera fecha no participarán ninguno de los equipos que tuvieron actividad en agosto, tanto en Champions League como Europa League.

Por Jorge Pinto/Azteca Deportes