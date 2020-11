Sigue el debate sobre la relación entre Messi y Griezmann

Lionel Messi nunca deja de ser noticia, hasta cuando no abre la boca. Esta semana se habló más del argentino por los dichos del ex agente y del tío de Antoine Griezmann (quienes culpan al argentino del bajo rendimiento del francés) que de su estado físico. A miles de kilómetros de distancia, Lionel se prepara para la doble fecha de eliminatorias, mientras que en Europa no paran de señalarlo.

Por el momento, solo gente que no tiene acceso al vestidor blaugrana se había pronunciado con respecto a la relación Messi-Griezmann, pero eso se acabó. Ivan Rakitić, compañero de ambos la temporada anterior, fue consultado sobre el tema y le puso paños fríos a la situación.











“Lo que yo veía en el vestuario es que se llevaban muy bien. Yo me llevaba de maravilla con Antoine y con Leo. Lo que hay no lo sé. Los dos toman mate y pasan mucho tiempo juntos en el vestuario. Si los dos comienzan a marcar goles, no se hablará más”, sentenció el mediocampista crota.

Cabe recordar que, hace unos días, Antoine Griezmann había marcado su postura sin hablar. El campeón del mundo publicó una foto en la que abraza a Lionel Messi sin ninguna leyenda más que dos emojis de puños chocando.



Por Álvaro López Sordo/Azteca Deportes