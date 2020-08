Sobran porteros en la Real Sociedad

Por Jorge Pinto/Azteca Deportes

La Real Sociedad tiene sobrecupo de porteros, ya que cuatro realizan la pretemporada y solo hay cabida para tres. Gerónimo Rulli está de vuelta en el conjunto donostiarra tras su préstamo en Montpellier. El plan era que el club francés comprara la carta del guardameta argentino, sin embargo la crisis económica provocada por la cancelación de la liga gala dejaron sin liquidez al club para solventar parte de los 8 millones de euros que vale el jugador, según Transfermarkt.

A Rulli le quedan dos años de contrato con la Real Sociedad, sin embargo no entra en planes de Imanol Alguacil. El entrenador tiene en mente repetir el método de la temporada anterior: alternar la juventud de Alex Remiro (25 años), con la experiencia de Miguel Ángel Moya (36 años).

Por eso, hace unas semanas fue renovado el contrato del veterano guardameta por un año. La tercera opción es Andoni Zubiaurre; canterano del club vasco que pertenece a la filial, pero con disponibilidad para incorporarse al primer equipo en caso necesario.

Incluso aunque Zubiaurre saliera cedido para tomar experiencia, su vacante no sería opción para Gerónimo Rulli. Él no aceptaría un papel tan secundario, y la Real Sociedad quiere vender al argentino para obtener liquidez, pero de no conseguirlo, buscaría volverlo a prestar para que tenga minutos de juego y no se devalúe.