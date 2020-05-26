Messi y el Barcelona preparan su regreso

Barcelona, España.- Los jugadores del Barcelona, que incluyeron al trío estrella de ataque Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann, participaron en ejercicios de fuerza y acondicionamiento y en juegos pequeños y basados en la posesión durante el entrenamiento en Ciutat Esportiva Joan Gamper el martes.

La Liga española podrá reanudarse desde la semana que comienza el 8 de junio, luego de que el primer ministro Pedro Sánchez recientemente dio luz verde para que el fútbol dentro del país regrese a partir de esa fecha. La Liga se ha pospuesto desde marzo debido a la pandemia de coronavirus.

A falta de 11 partidos de la temporada 2019-2020, el Barcelona está actualmente dos puntos por delante del feroz rival Real Madrid.