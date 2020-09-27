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Fútbol

El primer gol de Luis Suárez con el Atlético de Madrid

El charrúa se estrenó con el Atlético de Madrid en su primer partido.

Por: Azteca Deportes

Madrid, España.- ¡On fire! El charrúa Luis Suárez llegó como fichaje bomba al Atlético de Madrid y en su primer partido, hizo valer ese adjetivo al entrar de cambio en el segundo tiempo y marcar un doblete en la goleada de su equipo ante el Granada.

Los Colchoneros no perdonaron y aplastaron 6-1 a su humilde rival para así hacer una fuerte declaración al resto de los equipos y dejar en claro que pelearán por todos los títulos este año.

El ‘pistolero’ ingresó al minuto 70 y pasó muy poco tiempo para que al 86’, se estrenara como goleador colchonero con espectacular cabezazo a segundo poste y festejar con su particular sello.