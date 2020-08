Xavi Hernández “batea” al Barcelona

Jorge Pinto, Azteca Deportes

Xavi Hernández no será entrenador del Barcelona… por ahora. Sin importar lo que ocurra con Quique Septién y su posible salida, en caso de no ganar la Champions League, el exmediocampista no asumirá el cargo la próxima temporada.

En una entrevista para El País, Xavi explica por qué todavía no es momento de volver a su club de origen: “hay ruido externo y temas extradeportivos”. También revela que en enero pasado rechazó una oferta para dirigir al cuadro culé y ahora no ha sido contactado. Además profesa gran respeto hacia el actual director técnico, Quique Setién: “tiene un manual de juego muy parecido a lo que el Barça necesita, que es el cruyffismo. Otra cosa es que los resultados lo acompañen.”



Por otra parte, Xavi explica que se encuentra feliz en Catar. Hace un mes renovó su contrato para seguir al frente de Al Sadd hasta 2021. “Yo estoy encantado de seguir adquiriendo experiencia, retándome, y por supuesto para mí sería un privilegio entrenar algún día al Barcelona.”

En un diagnóstico a la distancia, el campeón del mundo y bicampeón de Europa cree que la clave para que el Barcelona funcione y gane títulos es teniendo a Leo Messi feliz. “Es un animal competitivo, siempre quiere ganar, y desde hace diez años es el mejor futbolista del mundo”. Xavi profesa un deseo que permite entrever que no tardará tanto en volver al Barcelona: