La selección húngara no se arrodillará contra el racismo

Budapest, Hungría. La Federación Húngara (MLSZ) informó que los jugadores de la selección de Hungría no se arrodillarán antes del comienzo de los encuentros en la Eurocopa como gesto contra el racismo, ya que lo consideran una protesta política.

"Los reglamentos de la UEFA y la FIFA no autorizan hacer política en las canchas y en los estadios, algo que la MLSZ no solo acepta sino que respalda", asegura la federación en su comunicado.



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La MLSZ apunta que el respeto al otro es uno de los valores básicos del deporte y por eso lucha desde hace tiempo contra todas las formas de odio con su campaña "El odio no está bien".

Inglaterra y Bélgica, y otras selecciones, se han arrodillado en los partidos amistosos previos a la Eurocopa, y también los árbitros han hincado la rodilla para expresar su rechazo al racismo.

En varios casos, como en el amistoso que enfrentó recientemente a Inglaterra con Austria, el gesto fue imitado por los jugadores rivales, como el nuevo fichaje del Real Madrid David Alaba.

La selección de Hungría jugará en la Eurocopa en el grupo "F" que comparte con Alemania, Francia y Portugal.

Luis Enrique convoca a Kepa Arrizabalaga en la “burbuja paralela”

El portero del Chelsea Kepa Arrizabalaga, ha sido llamado por Luis Enrique para los entrenamientos de la selección de España en la denominada 'burbuja paralela' preparada por el directorb técnico por si hay alguna circunstancia o baja de última hora para la Eurocopa 2020 que comienza el viernes.

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El arquero se suma al defensa Raúl Albiol, a los centrocampistas Pablo Fornals, Carlos Soler y Brais Méndez y al delantero Rodrigo Moreno para los entrenamientos en la Ciudad del Futbol de Las Rozas para "los próximos días" y "creada en previsión de las posibles consecuencias que pudiera acarrear el positivo de Sergio Busquets", según explicó la Federación Española de Futbol.

Con información de EFE