¡Le cierran las puertas! El Inter Miami no deja que Pizarro cumpla su sueño de ir a Europa

Luego de que se diera a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana de Futbol para los duelos ante Holanda y Argelia en la que está incluido Rodolfo Pizarro, el entrenador Diego Alonso, levantó la voz.

En rueda de prensa, el estratega explicó que el jugador quiere cumplir todos sus compromisos con su escuadra de la MLS, pero agregó que a su vez desea ser parte del combinado nacional.

Recalcó que como equipo creen tener los argumentos para no prestarlo, pero será la FIFA y la MLS los que finalmente decidan si es obligatorio o no.

En primer lugar, para Pizarro la situación es complicada porque él quiere hacer las dos cosas: quiere estar con su Selección, defender a su Selección y también quiere ayudar al equipo en estos partidos

El entrenador, que cuenta con Pizarro para los duelos que vienen ante el New York City, New York Red Bull y Dynamo, abundó en que harán lo posible como institución y conforme a reglamento para no dejar ir al azteca.

Hay argumentos, creemos que hay argumentos para que Rodolfo se quede con nosotros y seguiremos trabajando para que él se quede aquí y juegue con el equipo

México tiene 2 duelos de alto nivel en Europa

México se mide el 7 de octubre ante Holanda en Amsterdam, en un encuentro de alta exigencia y para el cual Martino llevará a una plantilla competente.

El cuadro azteca choca el 13 de octubre ante Argelia en La Haya, en donde podrá ver las facultades de su escuadra, ante un conjunto que tiene como principal virtud, la fortaleza y resistencia física.