Lionel Messi confiesa que se sintió engañado por el Barcelona durante varios años

Ciudad de México.- Mañana se cumplen dos meses de la dimición de Josep Bartomeu como presidente del FC Barcelona. El empresario español estuvo al mando del club blaugrama desde el año 2014 hasta el pasado mes de Octubre.

Su salida se vio motivada por los líos deportivos, especialmente con Lionel Messi; los problemas económicos que tenía el equipo y que desataron una lucha política en la que finalmente Bartomeu salió perdiendo junto con su junta directiva.

En una entrevista con Jordi Évole, Lionel Messi reveló que fue engañado en más de una ocasión por el ex presidente del Barça y que los problemas no fueron de su último año de mandato, sino de años atrás.

“Bartomeu me engañó en muchas cosas. La verdad que en muchas cosas, que la verdad prefiero no sacarlo porque no me gusta hablar de cosas privadas que pasaron. No soy de sacar a relucir lo que se dijo y no se prometió, pero te puedo asegurar que muchísimas y en varios años”, confesó la ‘Pulga’.

Los escándalos de Bartomeu en el Barça

SANCIÓN DE LA FIFA

El 2 de abril de 2014, la FIFA sancionó al club azulgrana con la prohibición de poder fichar en el verano del 2014 y el invierno del 2015 (después hubo una moratoria de un mercado de fichajes) por infracciones cometidas en el traspaso y la inscripción de jugadores menores de 18 años.

CRISIS DE ANOETA

El 4 de enero de 2015 estalló la ‘crisis de Anoeta’. Luis Enrique dejó en el banquillo a Leo Messi y Neymar, que habían regresado dos días antes de las vacaciones navideñas, y los dos jugadores se enfadaron con el técnico en un partido que el Barcelona perdió por 1-0 ante la Real Sociedad. Al día siguiente, Messi no se presentó al entrenamiento de puertas abiertas en el Miniestadi. El día 5 Bartomeu cesó a Andoni Zubizarreta de su cargo de secretario técnico y el día 7 el presidente adelantó las elecciones a ese mismo verano (estaban previstas para el de 2016).

NEYMAR FICHA POR EL PSG

El 3 de agosto de 2017 Neymar ficha por el Paris Saint-Germain al pagar los 222 millones de su cláusula de rescisión.

DESASTRES DE ROMA Y LIVERPOOL

El 10 de abril de 2018 el Barcelona cayó por 3-0 ante la Roma y el 7 de mayo del 2019 por 4-0 ante el Liverpool, quedando así eliminado de la Liga de Campeones en cuartos de final y semifinales, respectivamente.

BARÇAGATE

El 17 de febrero del 2020 estalló el ‘Barçagate’, el caso de las redes sociales en el que el club azulgrana habría contratado a diferentes empresas que habrían criticado y puesto en cuestión a diferentes personas y entidades vinculadas con el entorno azulgrana, incluidos jugadores actuales como Leo Messi y Gerard Piqué. En el siguiente partido disputado en el Camp Nou, el 22 de febrero ante el Eibar, parte de la afición sacó pañuelos contra el presidente y entonó “Bartomeu, dimisión”.

El 9 de abril dimitieron seis directivos de golpe: Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor y Jordi Calsamiglia. A día de hoy el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona está investigando el caso después de una denuncia por parte del colectivo de socios ‘Dignitat Blaugrana’.

AÑO SIN TÍTULOS

El Barcelona concluyó la temporada 2019-2020 sin ganar ningún título, algo que no sucedía desde el curso 2007-2008. Además, el último partido, disputado el 14 de agosto, fue el bochornoso 2-8 ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

CAMBIOS DESPUÉS DEL DESASTRE DE LISBOA

Bartomeu destituyó a Quique Setién, fichó a Ronald Koeman el 19 de agosto y Abidal dimitió como secretario técnico (su sustituto es Ramon Planes, el quinto individuo que ocupa el cargo en cinco años).

CASO MESSI

El 25 de agosto Leo Messi envió un burofax al Barcelona para informar de su intención de abandonar el club. Después de una decena de días en los que el argentino insistió en su marcha y el club se remitió a la cláusula de rescisión de 700 millones de euros, Messi dio una entrevista para explicar que se quedaba a su pesar y por no llevar a juicio al club de su vida.