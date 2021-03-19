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Fútbol

Listos los cuartos de final de la Europa League

Esta mañana se realizó el sorteo para los cuartos de final de la Europa League y ya están confirmados los partidos que veremos en esa fase.

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Escrito por: Azteca Deportes

La UEFA Europa League tuvo unas semanas muy movidas debido a su actividad en los octavos de final. Después de partidos sorpresivos, se definieron los equipos que jugarán los curtos de final y también se hizo el sorteo para saber los cruces de esta fase.

Los cruces quedaron de la siguiente manera:

Granada vs Manchester United; el conjunto español se medirá ante uno de los favoritos para alzar el título. El histórico conjunto inglés eliminó al Milan en octavos de final y espera finalizar la temporada con este trofeo en sus vitrinas. Mientras que el Granada es para muchos el ‘caballo negro’.

Arsenal vs Slavia Praga; el equipo checo dio una sorpresa en los octavos de final tras derrotar al Rangers de Escocia en lo que significó la primera derrota en la era de Steven Gerrard como estratega. El conjunto inglés espera acceder a la Champions League si gana este trofeo, pues por puntos en la Premier resulta imposible.

Los clasificados a los cuartos de final de la UEFA Europa League

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Está listo el camino que deberán seguir los equipos hasta la final

Ajax vs Roma; para algunos es la final adelantada. Dos de los equipos que mejor se han mostrado en este certamen. Edson Álvarez busca una gloria europea con el equipo de Ámsterdam y esta será una dura prueba.

Dinamo Zagreb vs Villarreal; el equipo croata dio la campanada tras remontar en el global al Tottenham de Jose Mourinho, mientras que el submarino amarillo busca mantener el buen paso en el torneo y colarse a las semifinales.

Estos son los partidos que se darán en los cuartos de final de la Europa League, se jugará la ida el 8 de abril y la vuelta el 15 de abril. El ganador de este certamen tiene acceso directo a la Champions League y algunas de las escuadras que se encuentran en esta fase, tienen como objetivo principal llegar a la máxima competición de clubes europea.

Los cruces en semifinales serían: Granada/Man.United vs Ajax/Roma y Dinamo/Villarreal vs Arsenal/Slavia. ¿Quiénes pasarán a la siguiente ronda?

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