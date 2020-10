Los movimientos más importantes del cierre de transferencias

Se acabaron las novelas y los rumores. El último día para poder contratar jugadores en el mercado europeo finalizó con varias novedades.

Lo más destacado fue el anuncio oficial de la llegada de Edinson Cavani al Manchester United, proveniente del Paris Saint Germain. Los Diablos Rojos también incorporaron a Amad Diallo Traoré, ahora exjugador del Atalanta.

Pero el club parisino no se quedó con las manos vacías, pues logró firmar a Rafinha, procedente del Barcelona, por una cantidad aproximada de 3 millones de euros.

Otro movimiento destacado fue sin duda el de Thomas Partey, quien no terminó de encajar en el once de Diego Simeone y se marchó al Arsenal de Inglaterra.

Sin embargo, los colchoneros también hicieron de las suyas, pues aseguraron la incorporación de Lucas Torreira, por lo que prácticamente fue un intercambio de piernas con los Gunners.

Por su parte, el Barça no tuvo un cierre exitoso, pues no falló en sus deseos por concretar la llegada de Memphis Depay, ya que Ousmane Dembélé no accedió a irse cedido al Manchester United y este movimiento era clave para el fichaje del delantero, procedente del Olympique de Lyon.

Además, el Manchester City rechazó la última oferta de los catalanes por Eric García.