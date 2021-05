Londres, Inglaterra. Manchester City se acerca más al título de la Premier League al vencer 2-0 al Crystal Palace en partido de la jornada 34 de la liga inglesa.

El equipo de Pep Guardiola se proclama campeón matemáticamente si este domingo el Manchester United, segundo lugar en el campeonato, cae ante el Liverpool en la cancha de Anfield.

Los goles del argentino Sergio Agüero y del español Ferrán Torres en el espacio de dos minutos dieron al Manchester City el triunfo para llegar a 80 puntos, 13 por arriba del United que suma 67 unidades.

Manchester City realizó ocho cambios con respecto al equipo que venció al Paris Saint Germain (PSG) en el Estadio de los Parques de los Príncipes, en la ida de semifinales de la Champions, poniendo a Sergio Agüero y a Raheem Sterling en la formación titular.



El partido se resolvió entre el minuto 57, en que “Kun” Agüero recibió un pase de Benjamin Mendy dentro del área y marcó el primero, y el 59’, en que Ferrán Torres aumentó la cuenta del City tras agarrar un rebote y disparar con potencia al palo izquierdo del arquero Guaita.



Brillante reaparición de Sergio Agüero

Sergio ‘Kun’ Agüero no pudo tener una mejor reaparición con el Manchester City, al marcar un gol que sitúa a su escuadra a un paso de su tercer título de la Premier League en cuatro campañas.

Agüero, que no jugaba desde el pasado 3 de abril ante el Leicester City, brilló intensamente y se considera en condiciones para, si Pep Guardiola lo considera, jugar en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League ante el PSG.

“Estoy contento porque he vuelto a jugar de nuevo y porque he marcado. Estamos felices. Me siento bien, mi rodilla está muy bien. Espero tener la oportunidad de jugar, como hoy, el martes, pero si no lo hago no importa. Quiero estar con mis compañeros. Veremos qué pasa”, declare al termino del partido en Selhurst Park.