Marcelo Gallardo habla como nunca sobre River Plate

Se especulaba lo peor, se decía que Marcelo Gallardo estaba analizando la posibilidad de dejar de ser el entrenador de River Plate. Ayer se anunció que el Muñeco hablaría en conferencia de prensa hoy, y muchos hinchas riverplatenses contuvieron la respiración. Pero para tranquilidad de todos, el DT continuará en el club y, como nunca antes, habló de los posibles refuerzos que suenan para llegar a Nuñez.

Acostumbrado a no puntualizar en nombres en específico, hoy Gallardo habló de manera clara sobre las posibles altas y los jugadores que podrían dejar al equipo.

“Está a punto de arribar. Faltan detalles. Me he comunicado y hablado. En ese partido (vs Platense por la Copa Argentina del 2018), lo empezamos a observar. Nos llamó la atención. Tengo esa característica. Veo lo que hacemos como equipo y si me llama la atención algún equipo o jugador que enfrentamos, lo pongo en el radar. Vimos un buen proyecto de jugador que termina yéndose a Colombia y consolidándose. Tiene talento, esperemos que se pueda adaptar lo más rápido posible”, aseveró Gallardo acerca de Agustín Palavecino, mediocampista argentino que hoy juega en el Deportivo Cali.

Sobre la llegada de Jonatan Maidana, ex del Toluca, el Muñeco aclaró que el futbolista lo llamó después de quedar libre y que, al ser uno de los símbolos de su proceso y uno de los futbolistas que más le entregó en la cancha, jamás le podría cerrar las puertas. Y aclaró que el defensor quiere terminar su carrera con la camiseta de River y que él se va a encargar de cumplirle el deseo. Eso sí, sin garantizarle la titularidad ni nada por el estilo, ya que Maidana será uno más y deberá pelear por el puesto.

Sobre las posibles vueltas de Sebastián Driussi y David Martínez aseguró que tienen serían bienvenidos, pero que por ahora siguen en negociaciones con sus clubes. Por otro lado, tal vez, el tema más esperado fue si Nacho Fernández continuará o no en el equipo.

“Tiene una propuesta de Brasil, que está siendo evaluada. Tiene deseos de salir. Tuvo la posibilidad anteriormente. Fue un jugador fundamental. Si tiene deseos y la oferta, con los clubes de acuerdo, Nacho nos dejará. No tengo más detalles”, afirmó sobre la situación en que se encuentra el hombre que maneja su mediocampo.

Finalmente, dejo en claro que para poder salir al mercado a contratar a más futbolistas dependen de lo que suceda con Nacho Fernández, y es que la situación financiera del club no es la mejor y se necesita vender para comprar.