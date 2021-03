Más malas noticias para Boca, pierden a jugador por seis meses

Las cosas siguen mal, y de malas, para Boca Jrs. El equipo sigue sin jugar bien, por el momento no cuentan con Carlos Tévez (no participó de los últimos dos partidos a causa de la muerte de su padre), y encima perdieron a un futbolista por seis meses tras no poder vencer al recién ascendido Sarmiento.

Esta mañana se comprobó la lesión de Eduardo Salvio, el Toto se rompió ayer el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Es verdad que el atacante no había sido tomado en cuenta como titular en lo que va de la Copa de la Liga Profesional, pero ante la ausencia de Tévez había vuelto al cuadro inicial.

Ante la baja del futbolista mundialista en Rusia 2018, Boca tiene la posibilidad de incorporar a algún futbolista para suplir su ausencia. Y es que se cumplen todos los requisitos establecidos en el reglamento para poder realizar una contratación extemporánea. Para poder fichar se requiere que no haya transcurrido el 66% de la competencia y que le lesión demande más de cuatro meses de recuperación.

Ahora, esto no significa que Boca pueda contratar a cualquiera. El futbolista no puede llegar desde el extranjero y deberá ser libre o pertenecer a algún equipo pero no haber salido a ni a la banca en ninguno de los partidos de este torneo. Dicha situación achica el posible mercado para sustituir a un jugador de la jerarquía de Salvio.

Es por ello que la esperanza principal para tapar el hueco, es la reincorporación de Carlos Tévez a los trabajos bajos las órdenes de Miguel Ángel Russo. Pero de extenderse el periodo de luto de Carlitos, Agustín Obando, juvenil de 20 años quien ayer tomó el sitio de Salvio, podría ser la opción principal para ocupar ese lugar en la cancha.

Por supuesto, más allá de quién cubrirá la baja de Eduardo Salvio, la gran pregunta es si habrá que modificar la manera de jugar. Mientras tanto, ante la dificultad de incorporar a alguien el cuerpo técnico se quiebra la cabeza buscando la mejor alternativa para solucionar el nuevo problema que se les presenta.