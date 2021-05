Mauro Zárate dejó a Boca Juniors; tras reunión con Riquelme

Mauro Zárate ya no es jugador de Boca Juniors. El menor de la dinastía Zárate, le había comunicado el domingo a sus compañeros que no seguiría en la institución con la que tiene una cláusula de salida estipulada para el próximo el 30 de junio. Pero esta mañana, Mauro se acerco al centro de entrenamiento boquense, ubicado en Ezeiza, y tras reunirse con el Consejo de Futbol del club se decidió que desde hoy se termina la relación laboral entre ambos.

Boca recibe este miércoles a The Strongest de Bolivia, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y Mauro Zárate ya no podrá ser tomado en cuenta. El atacante ya ni siquiera deberá presentarse a entrenar y, todo parece indicar que su destino se encuentra lejos d Argentina. Y es que Zárate ya puso a la venta su automóvil.

La presencia del delantero de 34 años fue corta, apenas una hora con cinco minutos. Los detalles de cómo fue la reunión no se conocen, lo que es un hecho es que durante la charla se acordó que Mauro ya no debe de presentarse en el club y que esto no le acarreará ningún tipo de problema legal.

Zárate se sintió mal tratado

Vale la pena recordar que la relación entre Mauro Zárate y el Consejo de Futbol (presidido por Riquelme e integrado por Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini) nunca fue buena. El futbolista se sintió poco cuidado y hasta mal tratado por los dirigentes, mientras que los ex jugadores devenidos en directivos nunca mostraron mucho afecto por Zárate.

¿El punto de quiebre en esta relación? La renovación de contrato de Mauro Zárate. Después de una serie de declaraciones, provenientes de ambas partes, el jugador acepto a regañadientes lo que Riquelme y compañía le ofrecían: una reducción salarial, dejar de cobrar en dólares para hacerlo en pesos y una cláusula de salida para junio del 2021 y no para enero del 2021 como Mauro Zárate pretendía.



Su futuro está fuera de Argentina

De esta manera, ante la primera posibilidad de salir de Boca Juniors, Mauro Zárate no dudó. Y ahora el club deja ir gratis a un jugador que aún tiene cierto mercado, y es que desde el año pasado diversos clubes españoles han sondeado a Mauro Zárate y en la MLS también ven con buenos ojos su posible incorporación.