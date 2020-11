MLS a la mexicana; así quedan los playoffs

Después de una jornada llena de adrenalina, emoción y goles en el ‘Decision Day', quedaron definidos los Playoffs de la MLS. Serán 16 equipos los que competirán por la supremacía del balompié estadounidense. Las llaves se disputarán a partido único y se jugarán en la casa de la escuadra mejor ubicada en la clasificación.

Cinco mexicanos estarán disputando el título: Carlos Vela con el LAFC, Alan Pulido con el Sporting de Kansas City, Oswaldo Alanís y Carlos Fierro con el San José Earthquakes, y Rodolfo Pizarro con el Inter Miami.

Alan Pulido y Kansas City chocarán ante Alanís, Carlos Fierro, y Matías Almeyda, quien por cierto dirigió a ‘Puligol’ en Chivas y compartieron el título de liga del 2017.

Así quedan los playoffs de la MLS:

Conferencia Oeste

Sporting Kansas City vs San Jose Earthqukaes



Minnesota United vs Colorado Rapids

Portland Timbers vs FC Dallas

Seattle Sounders vs LAFC

Conferencia Este

Orlando City vs New York City



Columbus Crew vs New York Red Bulls

Toronto FC y Philadelphia Union, a la espera de rival

Toronto FC y Philadelphia Union, se ecuentran a la espera de sus rivales, mismos que saldrán de las llaves de “Play-in” que protagonizarán: Nashville vs Inter Miami y New England Revolution vs Montreal Impact. Esos duelos se llevarán a cabo el viernes 20 de noviembre.