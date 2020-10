Alan Pulido es el único mexicano en el 11 ideal de la MLS

Ciudad de México.- El delantero azteca del Sporting Kansas, Alan Pulido, se ha consolidado como uno de los mejores artilleros del futbol estadounidense, prueba de ello es que ha sido elegido en el once ideal de esta semana en la MLS tras el golazo anotado en la victoria de su equipo 4-0 ante Colorado Rapids.

Pulido es el único jugador mexicano en esta lista, su buen momento lo han puesto por encima de jugadores de jerarquía como Carlos Vela, Jonathan dos Santos y Rodolfo Pizarro.

El rendimiento del atacante de 29 años ha sido sobresaliente en esta temporada, suma 7 goles anotados y 4 asistencias desde su llegada al Sporting Kansas City.

Sin embargo y pese a sus buenos números, Pulido siente que es un futbolista infravalorado , pues considera que si otro jugador fuera el que está haciendo lo que él, tendría mucho más refelctores.

“Parece algo de risa, en México siempre minimizan y eso me causa risa porque lo que he hecho si lo hubiera hecho otro se lo hubieran alabado” aseguró el delantero mexicano. “Yo me mantengo en posición firme y a consecuencia de eso he cumplido las cosas y en consecuencia se presentan las oportunidades de estar en la Selección”.

Por: Damián Martínez