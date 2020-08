Jonathan Dos Santos ve su felicidad en: América

El mediocampista mexicano Jonathan Dos Santos, señaló en una reciente entrevista, que está feliz jugando en Los Ángeles, por lo que busca inclusive ahí pasar sus últimos momentos como futbolista, dejando así de lado la posibilidad de recalar en el futbol mexicano, especialmente al América.

El jugador del Galaxy, con su calidad probada y con edad para nuevos retos, no duda en que ir a la MLS ha sido la mejor decisión.

“Estaba en una de mis mejores etapas con el Villarreal, fueron los mejores 3 años de mi carrera futbolistica en Europa, pero no me arrepiento de la decisión”, indicó Jonathan

Abundó que es tal su felicidad que ahí piensa seguir e inclusive retirarse.

“Estar aquí (Estados Unidos) me ha hecho ver más tiempo a mi familia y estoy feliz, no me quiero mover de aquí y ojalá me pueda retirar en Los Angeles”.

De este modo, despeja los sueños de los americanistas de poder ver a los hermanos Dos Santos en el América.

En 2017, Jonathan estuvo a una firma de unirse al Ame, pues las negociaciones estaban avanzadas, pero finalmente prefirió al Galaxy, acuerdo que no gustó a la directiva Azulcrema.

“Nos quedamos un poco dolidos al final, creo que usó un poco nuestra oferta para presionar al equipo de Estados Unidos y nos quedamos a la espera”, dijo en su momento Santiago Baños.