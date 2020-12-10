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Fútbol

Nápoli vs Real Sociedad resultado en vivo el partido

El Nápoli choca ante la Real Sociedad en la última jornada de la fase de grupos de la Europa League, en la que los dos equipos definen su lugar en la siguiente etapa.

Nápoles vs Real Sociedad

Escrito por: Azteca Deportes

47': Una vez más Merino se acercó a la meta pero se fue de largo el balón
46':Ospina realiza un atajadón tras una buena llegada de Merino.
41': Lozano es amonestado por realizar una falta sobre Merino.
38': Martín Zubimendi, de la Real Sociedad es amonestado tras una llegada tardía

10': Los equipos muestran propuesta, ante la necesidad de la victoria para seguir con vida en la Europa league.
2': Merino acerca a la Real Sociedad a los 2 minutos de iniciado el cotejo
-Previo al duelo realizan un homenaje a Paolo Rossi, fallecido el miércoles

Previa del partido de la Europa League

El equipo Nápoli se enfrenta a la Real Sociedad en un cotejo en el que los dos equipos van a buscar el resultado, pues están en la cuerda floja para quedar eliminados de la Europa League.

El equipo de Gennaro Gattuso juega como local en el Estadio Diego Armando Maradona, que no tendrá público, pero si una afición que apoyará a distancia en el encuentro que define el pase en la competencia.

El Nápoli marcha como líder del pelotón F de la Europa League con 10 unidades, seguido de la Real Sociedad que de momento tiene ocho; en el tercer sitio está el AZ Alkmaar con ocho puntos. De sotanero y con un modesto punto está el Rijeka.

El Nápoli se podría complicar la existencia

Como líder y jugando bien al futbol, el Nápoli no debería de tener problemas para afrontar este partido del grupo F de la Europa League ante la Real Sociedad. Además van con el hombre del momento Hirving Chuky Lozano.

Pero si el equipo celeste de Gennaro Gattuso llegara a caer, y además el AZ gana en su duelo ante del Rijeka, el Nápoli quedaría cepillado del certamen y caería al tercer lugar del grupo.

La Real Sociedad está obligada a ganar para asegurar su puesto y eso lo sabe de antemano el equipo italiano por lo que no dejarán avanzar al cuadro español en el duelo.

La Real Sociedad también tiene el rosario en la mano y apoyan como nunca al Rijeka, que de vencer al AZ Alkmaar, dejaría que los de LaLiga caminaran a la siguiente etapa.

Sigue aquí las acciones EN VIVO minuto a minuto del partido entre Nápoli y Real Sociedad de la Europa League.

Nápoles vs Real Sociedad

Las alineaciones del Nápoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens.

Las alineaciones de la Real Sociedad: Remiro, Zaldua, Zubeldia, Portu, Merino, Willian, Januzaj, Guevara, Monreal, Le Normand y Zubimendi.

Nápoles vs Real Sociedad

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