Marcelo Gallardo duda de su continuidad en River Plate

River Plate no vive los mejores momentos del ciclo Gallardo, el cuadro de Núñez quedó eliminado de la Copa Diego Armando Maradona y mañana visitan al Palmeiras en busca del milagro tras haber perdido la semifinal de ida de la Copa Libertadores 0-3. Por supuesto, para un equipo que ha ganado tanto esto solo es un bache y no una crisis.

Lo que preocupa más a Marcelo Gallardo es la situación económica del club y del país, ya que sabe que es complicado retener a los futbolistas. Hoy, el “Muñeco” habló en conferencia de prensa y se refirió a la salida de Lucas Pratto, quien fichó por el Feyenoord hace unos días: “Siempre tuve un muy buen trato con Lucas y ha sido un jugador que nos dio alegrías. Desde hace un tiempo que tenía deseos de irse y cuando eso pasa debo desearle lo mejor”, comentó.

Además, el entrenador dejó muy claro que no podrán fichar a nadie durante este mercado de pases y, que por ahora, solo les queda aceptar las decisiones de los futbolistas que determinen abandonar al club en busca de una mejora económica.

“Sabía desde hace seis meses que el éxodo de jugadores podía llegar a suceder. Estamos en un país que no seduce desde lo económico y esto que nos sucedió seguirá pasando. Corremos con demasiada desventaja con la moneda de nuestro país”, aseguró Gallardo.

Por otro lado, la gran incógnita que rodea al club millonario, más allá de la salida de sus estrellas y la posible remontada, es si su entrenador continuará o no al frente del equipo. Gallardo fue consultado al respecto y fue claro: “no vine acá para hablar de mi continuidad. Cuando termine mi participación en esta Libertadores haremos el análisis con mayor detenimiento y eso me da razones para seguir o para no seguir. Cuando termine este mes hablaré con mi cabeza para ver cómo seguimos. Habrá que esperar un tiempito”, sentenció el técnico argentino.

Finalmente, sobre el duelo de mañana aseguró que jugarán hasta que les dé el físico y que aunque no les de, igualmente harán el esfuerzo para tratar de remontar. En los últimos cinco años, River Plate ha llegado en tres ocasiones a la final del certamen continental. ¿Podrán remontarle a Palmeiras?

Por Álvaro López Sordo/Azteca Deportes