El ídolo de Leeds se llama Marcelo Bielsa

Ciudad de México.- La ciudad de Leeds se rinde ante Marcelo Bielsa que regresa al club de la ciudad a la Premier League tras 16 años de ausencia. Una hazaña digna para una película.

Después de un 2019 donde la ilusión de lograr el ascenso a la Premier desaparecía, Bielsa se sentía responsable por aquel terrible fracaso. Sin embargo, él creyó en el proyecto y sabía que estaba en deuda con la gran afición de Leeds.

Todos conocen a Marcelo Bielsa, uno de los mejores entrenadores de la actualidad. Conocido por su peculiar forma de dirigir y por la pasión con la que lo hace. Una de las razones por las cuales el “Loco” se quedó fue por la conexión con los aficionados y la pasión que los une.

“Toda la temporada el equipo se sostuvo, entre otros argumentos, por el apoyo de su público. Nosotros al hincha estamos obligados a darle, no pedirle”

Para Bielsa, uno de los factores más importantes antes de aceptar irse a cualquier club no es la ciudad o la historia del club, sino la pasión de los hinchas por los colores y el escudo del equipo.

A principios del 2020, el equipo estaba pasando por un mal momento, habían quedado eliminados de la FA Cup frente al Arsenal y llevaban 5 derrotas en 6 partidos en la temporada. Sin embargo, el equipo no bajó los brazos y encontraron la forma de regresarle la confianza a sus aficionados.

“Creo que Bielsa sintió que le debía algo al club y a fanáticos. Es un tremendo tributo al Leeds United” así lo dijo Tim Rich, autor del libro “The quality of madness. A life of Marcelo Bielsa.

Poco a poco el equipo fue mejorando su calidad futbolística y varios ex jugadores de grandes equipos de la Premier como Gary Neville dijeron que Leeds se merecía el ascenso a la Premier League y que el “Loco” Bielsa estaba haciendo un excelente trabajo.

Después de batallar y saber sobreponerse a duras desilusiones, Bielsa puede festejar a lo grande por este gran logro y porque además de regresar a la Premier League, son los campeones de la Championship.