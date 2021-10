Un Mundial cada dos años es demasiado: Mario Kempes

El exjugador argentino Mario Alberto Kempes señaló durante la promoción de su libro ‘Matador, mi autobiografía’ en la Feria del Libro de Valencia, que ve desproporcionada la propuesta de la FIFA de jugar un Mundial cada dos años, ya que considera que perjudicaría al rendimiento de los futbolistas.

“Un Mundial cada dos años es demasiado. Yo creo que los jugadores de fútbol no pueden estar exprimidos de esta manera, sería una exageración. A nivel de FIFA o UEFA es más dinero, perfecto, pero los que dan espectáculo no van a llegar bien, en vez de llegar a los 36 o 37 años, a los 30 van a estar desastrosos. A mí me gustaría ver que se llega a un Mundial con todas las fuerzas”, explicó.

El campeón y máximo goleador del Mundial del 78 recordó, como relata en su libro, que “cuando uno empieza a jugar no piensa en el mañana, sueña en ser campeón, en jugar con su selección. Yo nunca supe que iba ser goleador porque mi posición no era de delantero era de centrocampista, que iba a jugar tres Mundiales no lo pensaba ni loco”.

Habló de Messi

Respecto a la marcha de su compatriota Lionel Messi del Barcelona indicó que “creo que Messi hubiera querido quedarse, si se hubiera equivocado quedándose, no lo sé. ¿Se ha equivocado en irse al Paris Saint Germain?, tampoco lo sé porque tampoco ha jugado casi, lo bueno es que anda mejor con la selección Argentina y a mí es lo que me interesa”.

Por último, valoró el rejuvenecimiento que está llevando a cabo el seleccionador español Luis Enrique con el combinado nacional.

“Todo equipo o selección necesita un cambio y en ese recambio no hay que esperar a que los veteranos se vayan arrastrando, hay que ir viendo qué veterano aguanta e ir incluyendo chicos jóvenes y cuando estén creciditos, a los veteranos se les deja y se quedan los chicos”.

EFE