‘Tiene que visitar a un especialista’ Técnico explota contra JC Osorio

Juan Carlos Osorio se vio envuelto nuevamente en una polémica dentro de las canchas. El técnico colombiano protagonizó un escándalo en la Copa Sudamericana, en el encuentro entre el América de Cali e Independiende Medellín, tras haber pisado a un futbolista rival, quien se encontraba tirado en el césped.

Luego de este lamentable suceso, el técnico contrincante, le mandó un mensaje al ‘Predicador’.

Julio Comesaña recomienda visitar a un especialista a Osorio

El estratega uruguayo,Julio Comesaña,fue testigo de lo que pasó en la Copa Continental, tras encontrarse en el banquillo de a lado. Ante esto, el catracho recomendó visitar a un especialista al ex entrenador de la Selección Nacional de México.

“Yo creo que Osorio no está bien. Tiene que revisar sus comportamientos, porque me da la sensación de que tendrá que visitar a un especialista. No sé si es el estrés de futbol o las dificultades que ha tenido”.

Comesaña también enfatizó que Juan David Mosquera, a quién pisó Osorio, es un chico tranquilo; asímismo, adivirtió que si esto hubiera ocurrido con un jugador mayor, las cosas pudieron haber terminado en desastre.

“A veces uno no se da cuenta de que se va enfermando. Yo lo vi con algunos gestos hacia los jugadores que no corresponde. Tuvo la suerte de que Mosquera es un chico de 20 años muy tranquilo porque si se lo hace a un mayor no me hubiera extrañado que le den un golpe y sea un desastre lo que pase ahí. Juan tiene que recapacitar, él es un hombre con educación, un entrenador importante, no puede hacer lo que hizo porque lo hizo a propósito”.

En lo relacionado a lo deportivo, el equipo de Osorio terminó eliminado de la competición. En el tiempo regular, ambos equipos empataron a tres goles; fue en la instancia de penales en donde el América de Calí cayó ante el Deportivo Independiente Medellín por marcador de 3 por 1.