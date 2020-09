Chucky Lozano, el arma secreta del Napoli

Ciudad de México.- La pasada temporada no fue la mejor para el mexicano, Chucky Lozano en el Napoli. El mexicano tuvo poca participación con Gattuso a la cabeza del banquillo.

Sin embargo, todo indica que esta va a ser la temporada para Lozano. El mexicano seguirá formanto parte del cuadro napolitano para la siguiente campaña.

De acuerdo con medios italianos, Chucky Lozano será el arma secreta de Gattuso para el torneo que está por comenzar. Será parte fundamental en la estrategia de Gattuso haciendo que pueda volver a ser lo que fue siempre, un jugador desequilibrante, decisivo, goleador, asistidor y referente.

“Está verdaderamente convencido de que el mexicano podría ser el arma secreta del próximo Nápoli. Y no es que piense así solo ahora, después de haber presenciado el cara a cara entre Giuntoli y Raiola en el que el director deportivo explicó que el ex del PSV no se mueve de aquí a menos que llegue una oferta faraónica (de la que no hay ninguna), lo creyó desde finales de junio en adelante, cuando lo intentó una y otra vez: desde fuera, falso nueve, derecha e izquierda”