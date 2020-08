Gareth Bale tiene definido su futuro

Ciudad de México.- Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale mandó un claro mensaje a Florentino Pérez y a Zinedine Zidane. Pese a la situación que está pasando el jugador galés, el jugador no se plantea salir de la institución, todo lo contrario.

“Gareth no se va, su idea es estar dos años más en el club”, ha reconocido Jonathan Barnett.

Es evidente que el técnico francés no cuenta con el jugador, lo cual es una pena. Ha llegado el punto que le han recomendado empezar a buscar un nuevo equipo. Sin embargo, su agente afirma, “Gareth no busca sobrevivir a Zidane”, ha explicado Barnett.

“Zidane ha tenido un gran éxito al frente del equipo. No hay odio, simplemente el entrenador no le está haciendo jugar. Y es una lástima, pero Gareth no se irá", añadió.

La situación es clara para Florentino, necesitan prescindir de los servicios de Bale para ahorrarse costos, pero Bale insiste en quedarse.

¡Qué comience el combate!