Los favoritos de los Cuartos de Final de la Champions League

Ciudad de México.- Hoy se concluyeron las vueltas de los Octavos de Final de la Champions League con el triunfo de Barcelona y el Bayern Múnich.

Con estos resultados, quedaron listos los Cuartos de Final en Lisboa y ya hay favoritos para ver quién va a pasar a la siguiente fase. Es importante mencionar que los Cuartos se jugarán a un solo partido.

Atalanta vs PSG

Probabilidad de calificar a la siguiente fase:

- Atalanta 36%

- PSG 63%

Un partido que no será nada fácil para los parisinos. El equipo italiano ha sido una verdadera sensación esta temporada y son uno de los equipos con más goles a favor de toda Europa. Otro factor a favor de los italianos es que desafortunadamente, Kylian Mbappé no estará presente en Lisboa debido a una lesión.

RB Leipzig vs Atlético de Madrid

Probabilidad de calificar a la siguiente fase:

- RB Leipzig 52%

- Atlético de Madrid 48%

Aunque muchos no lo crean, los alemanes solo han perdido un partido en esta edición de la Champions League. No tuvieron problemas para eliminar al Sub campeón de la pasada Champions, los Spurs del Tottenham. Aunque enfrente tienen a un sólido Atlético que viene de haber eliminado a nada más y nada menos que al actual campeón de Europa, el Liverpool.

Manchester City vs Lyon

Probabilidad de calificar a la siguiente fase:

- Manchester City 89%

- Lyon 11%

Un equipo dirigido por Pep Guardiola siempre es candidato al título y más después de haber dejado fuera al máximo campeón de la Champions League, el Real Madrid de Zinedine Zidane. Son uno de los favoritos a levantar la orejona en Lisboa. Por otra parte, los franceses vienen de eliminar a una Juve dirigida por Cristiano Ronaldo que venía con todas las posibilidades, pero eso es lo bello del futbol.

FC Barcelona vs Bayern Múnich

Probabilidad de pasar a la siguiente fase:

- FC Barcelona 39%

- Bayern Munich 61%

Es difícil ver al FC Barcelona de Lionel Messi no siendo el equipo favorito, pero enfrente tienen a un montruo del futbol europeo que viene de golear en el globar 7 goles a 1 al Chelsea. Sin duda la eliminatoria más difícil de los Cuartos de Final. Los culés tienen al mejor jugador en sus filas y eso le da una cierta, pero mínima ventaja sobre su rival.