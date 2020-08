Lozano, la esperanza del Napoli en Champions

Ciudad de México.- La Champions League regresa después de meses sin el mejor torneo de clubes del mundo.

Arranca la vuelta de los Octavos de Final de la Champions League y el 8 de agosto, Napoli visitará al FC Barcelona en el Camp Nou. El marcador está empatado 1-1 en favor de los culés por el gol de vistante.

El cuadro dirigido por Gattuso cuenta con una baja importante en la ofensiva. Lorenzo Insigne salió lesionado en el último encuentro del Napoli frente a la Lazio en el cierre de la Serie A.

El parte médico del capitán fue “Lorenzo Insigne, quien se lesionó en el partido final contra Lazio el sábado, se sometió a pruebas instrumentales que revelaron una lesión en el paquete del tendón aductor izquierdo largo, con edema óseo. Sus condiciones serán evaluadas día tras día”.

Aunque no se ha descartado del todo, lo más probable es eque el jugador no viaje a Barcelona y en su lugar Hirving Lozano tomaría su lugar. Una oportunidad que no puede dejar pasar el mexicano y aprovecharla.