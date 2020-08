¡Messi le confirma al ‘Kun’ Agüero su salida del Barcelona!

Ciudad de México.- Pasan los días y la permanencia de Lionel Messi en el Barcelona cada vez se ve más lejana.

Desde lo ocurrido en Lisboa frente al Bayern Múnich, el FC Barcelona no es el mismo y lo que se veía imposible para muchos, está cerca de ocurrir. Lionel Messi podría dejar al equipo de sus amores y emigrar a otro club. Es claro que ‘La Pulga’ ya no está contenta y se le nota una gran frustración. El mejor jugador del mundo ha empezado a perder la paciencia de que todo lo malo que le pasa al club termina siendo su culpa. Los años pasan y la edad empieza a cobrar factura. El astro argentino tiene 33 años y evidentemente ya no es el de antes aunque nunca deja de sorprendernos y saca su magia en cada partido.

Lionel Messi tiene muchas razones para irse del club y está en todo su derecho. Es un jugador que le ha dado toda la gloria posible al cuadro culé y es buen momento para empezar a buscar nuevos horizontes.

Todo indica que Lionel Messi podría llegar a ser compañero del ‘Kun’ Agüero en el Manchester City y volver a ser dirigido por Pep Guardiola. El sueño ya no es imposible y es que se filtró un audio en el cual Lionel Messi habla on el Agüero y le dice que ya intentó todo con el Barcelona y que probablemente sean compañeros de equipo.

Vosotros que opináis de este audio “filtrado”. Es igual a la voz de Messi.. supuestamente le habla al Kun Agüero pic.twitter.com/84SFk9Ickm — Furia Blaugrana (@CharlyyFCB) August 23, 2020

¿Será que es el fin de Lionel Messi en el Barcelona?