OFICIAL: El público volverá a Inglaterra

Llegan buenas noticias desde Inglaterra, ya hay fecha para que el futbol vuelva a contar con gente en las tribunas. El Primer Ministro, Boris Johnson, anunció hoy el camino a seguir para que el deporte más popular del país vuelva poco a poco a la normalidad, al igual que los eventos masivos a celebrarse en recintos bajo techo.

Será el próximo 17 de mayo cuando la gente pueda volver a asistir a un estadio para disfrutar de la Premier League, aunque solamente será durante una fecha. Y es que la medida entrará en vigor cuando solamente le reste una jornada al campeonato inglés de primera división. El número de fans autorizados a ingresar a los inmuebles es de 10 mil, por supuesto con medidas sanitarias para evitar contagios.

Jessica Taylor/AP boris johnson

La jornada 38 de la Premier se disputará el 23 de mayo, seis días después de que se permita el regreso de la gente, y destacan los siguientes duelos para cerrar el campeonato: Wolverhampton vs Manchester United, West Ham vs Southampton, Manchester City vs Everton y el Liverpool vs Crystal Palace.

El partido que no podría contar con público, a menos que se modifique la fecha en que se disputará, es la final de la FA Cup. Por ahora, el tradicional duelo a disputarse en el mítico campo de Wembley está programado para el sábado 15 de mayo, es decir dos días antes de que se permita que la gente vuelva a los espectáculos deportivos.

Dicha medida, también tendrá un efecto positivo para la Eurocopa de este año debido a que siete partidos del torneo se jugarán en Londres, la capital de Inglaterra. Serán tres juegos de fase de grupos, uno de cuartos de final, las dos semifinales y la gran final. Todos esos encuentros se llevarán a cabo en Wembley.

Vale la pena recordar, que por primera vez la Euro se disputará en 12 ciudades de 12 países distintos y, se espera que poco a poco vayan disminuyendo las restricciones sanitarias para que más ciudades sede del torneo puedan contar con público en las gradas durante el torneo continental que arrancará el próximo 11 de junio.

Por Álvaro López Sordo/Azteca Deportes