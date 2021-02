Padre de futbolista de Boca Juniors destrozó a Riquelme y compañía

La paz no parece estar cerca de Boca Juniors. El conflicto, los malos comentarios y el choque parecen ser el pan de cada día en la institución xeneize. El consejo de futbol, presidido por Juan Román Riquelme e integrado por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado (todas glorias del club), volvió a ser el apuntado. Las formas de dicho organismo han molestado a más de uno y ahora fue el padre de un futbolista quien se les fue a la yugular.

Walter Pavón, padre de Cristian, concedió una entrevista al programa Súper Fútbol de la cadena Tyc Sports para referirse a la situación que atraviesa su hijo. Cabe recordar que, entre un estira y afloja, Pavón quién estaba a préstamo con el Galaxy de Los Ángeles se presentó a entrenar con el equipo con algunos días de retraso y, de entrada, manifestó que su intención era cambiar de equipo.

Además de que necesitaba operarse los tobillos (a causa de una fibrosis) y eso también generó problemas con la dirigencia del club. La semana pasada se reveló que Boca no quería que el futbolista pasara por el quirófano, ya que esto significaría que Pavón estaría alejado de las canchas por dos meses. Finalmente, Pavón se operó ayer.

“Lo operaron antes del mediodía y ya está en la casa. Le sacaron algunos fragmentos del tobillo y querían que entrene, que juegue futbol. Cristian no les conoce la voz a los dirigentes de Boca. Sólo hablaron por mensaje. Nadie del consejo de futbol lo llamó después la operación. ¿Cómo no va a estar dolido?”, sentenció el papá del extremo derecho.

Por otra parte, el padre de Pavón dejó claro que las formas de los integrantes del consejo provocan la inestabilidad y los problemas entre los futbolistas. “Yo salgo a la defensa de Cristian. Estos chicos (por los integrantes del consejo) no quieren que juegue al futbol. Están acostumbrados a que el vestuario sea un quilombo (problema), haya todos los días puterío, que se cague a piñas uno con otro. Ellos están acostumbrados pero Cristian no”, explicó el señor Pavón.





Pero no terminó ahí, Walter Pavón recordó cuando Juan Román Riquelme le hizo el Topo Giggio a la dirigencia que encabezaba Mauricio Macri para retarlo. Un gesto en el que Román se llevó ambas manos a las orejas y que significaba que ahora lo quería escuchar a Macri y a su comisión directiva, tras un conflicto contractual y su venta al Barcelona.

“Cualquier opción para Cristian es mejor que Boca. No puedes tener un jugador por el que pides 20 millones de dólares y no preguntarle qué le pasó en el pie. Es un jugador de futbol. Gracias a Dios que no puede jugar, porque si no le hago hacer el Topo Gigio al palco”, finalizó con los tacos por delante el progenitor de Cristian Pavón.

Marcelo Endelli/Getty Images LA BOCA, ARGENTINA - MAY 06: Cristian Pavon of Boca Juniors drives the ball during a match between Boca Juniors and Union de Santa Fe as part of Superliga 2017/18at Estadio Alberto J. Armando on May 6, 2018 in La Boca, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Por Álvaro López Sordo/Azteca Deportes