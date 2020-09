Raúl Jiménez sigue dando de qué hablar en Inglaterra. En esta ocasión no por sus goles, sino por seguir en el Wolverhampton. Peter Crouch, ex delantero inglés, quién no puede entender porqué el Manchester United no tuvo como prioridad al mexicano en este mercado de fichajes.

"¿Por qué no se lanzaron por un delantero, como Raúl Jiménez del Wolverhampton? ¿por qué se están centrando en Sancho en lugar de buscarle compañero de ataque a Harry Maguire? Sancho es un jugador genial, no me entiendas mal, pero ¿cuánto mejoraría a Martial, Rashford y Greenwood? Todos pueden ocupar las mismas posiciones”, asevero el ex atacante de 39 años.

De igual manera criticó la contratación del holandés Donny Van de Beek, a quien considera un buen jugador. Pero cuya llegada le parece inexplicable al ya contar con Paul Pogba y Bruno Fernandes. Finalmente aseguró, que los 45 millones de euros invertidos en el holandés y los más de 100 que podrían utilizar para contar con Sancho serían mejor utilizados en un fichaje como el de Raúl Jiménez.

Por: Álvaro López Sordo