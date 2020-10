Cavani no ha debutado y ya piensa en otro club

Edinson Cavani ya está considerando su futuro después del Manchester United, ya que admite que sería ‘muy lindo’ jugar en Boca Juniors. El jugador de 33 años firmó un contrato libre esta semana con el club de la Premier League, pero ha anunciado sus objetivos para cuando deje Old Trafford.

El experimentado delantero se incorporó el día de la fecha límite cuando Manchester United buscaba salvar una decepcionante ventana de transferencia.Fue solo uno de los cuatro fichajes de última hora y que rápidamente se le unieron Alex Telles, Facundo Pellistri y Amad Traoré.

Cavani, que dejó el Paris Saint-Germain en el verano después de una estancia de siete años en la capital, era un hombre buscado cuando llegó a Manchester.El uruguayo atrajo el interés de Boca Juniors, y Cavani incluso habló con el vicepresidente Juan Román Riquelme. “Roman me escribió con mucho respeto, quería saber cómo estaba mi situación, con un salario muy particular y tuvimos una charla muy respetuosa. Boca es un gigante del mundo, a cualquier futbolista le gustaría jugar allí. Han sido varios uruguayos que han jugado allí. Seguir la historia de nuestro fútbol despierta un poco la curiosidad. Veremos qué pasa en el futuro. Sería muy lindo poder jugar en Boca algún día”.

Aunque Argentina posiblemente esté en su futuro, Cavani insiste en que su enfoque está actualmente con el equipo de Ole Gunnar Solskjær."Tengo un contrato de dos años con el Manchester United. Quiero dar lo mejor de mí aquí. Me siento bien. El día que vuelva a Sudamérica no va a ser cuando no me quede nada para dar. Soy realista, quiero jugar hasta sentirme bien. Jugaré estos dos años y veré si sigo o vuelvo a Sudamérica.”

El primer juego de los Red Devils después del parón internacional es un viaje a Newcastle, en el que Cavani no podrá participar debido a su cuarentena de dos semanas bajo las reglas de Covid. Significa que el atacante enfrenta la perspectiva de debutar contra su ex club cuando el United visite al PSG en la Champions League.

Por Guillermo Santisteban/Azteca Deportes