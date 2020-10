Continúa la mala suerte para Sergio Agüero, podría estar otro mes de baja

Sergio Agüero se lesionó el tendón de la corva contra West Ham el sábado luego de su tercer juego después de una cirugía de rodilla en verano. Guardiola comentó al respecto: “10 a 15 días es el mínimo. Si es un poco más largo, serán tres semanas, un mes. Las lesiones musculares normalmente no cambian mucho con el tiempo. Y el caso de Sergio será el mismo, no habrá excepción”.

El Manchester City afronta cuatro partidos en 12 días, comenzando contra el Marseille en la Champions League y terminando con la visita de los Reds de Jürgen Klopp. Guardiola confirmó que Gabriel Jesús, su otro delantero, debería regresar de un problema en la ingle en la próxima semana a diez días. Pero eso significa que se enfrentarán a Marseille y Sheffield United el sábado sin ningún centro delantero una vez más.

Pep Guardiola no cree haber apresurado el regreso de su delantero

El estratega español insistió en que no se arrepiente de traer de vuelta a Agüero demasiado pronto después de cuatro meses al margen tras recuperarse de una operación de rodilla. “Fue musculoso. Si lleva cuatro o cinco meses fuera por un problema de rodilla, corre el riesgo. Intentamos manejarlo lo mejor posible. No lo apresuramos a regresar, fuimos increíblemente pacientes, no forzamos a los médicos. Fue cuando la gente me dijo que estaba listo. Por supuesto sabíamos que no estaba en las mejores condiciones y estaba sin entrenamiento, pero fue importante para esos minutos. Intentamos evitarlo y buscamos sacarlo durante los últimos 25 minutos, pero sus músculos se cansaron”.

El parón internacional de dos semanas comienza después del partido contra el Liverpool y los citizens espera que Agüero se haya recuperado para entonces.

Por Guillermo Santisteban/Azteca Deportes